Mutuo da 600mila euro per il museo multimediale macchina di S. Rosa

Viterbo - Via libera dal consiglio comunale al progetto nei locali sotto i portici di palazzo dei Priori

di Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











Viterbo – Museo multimediale della macchina di Santa Rosa, un piccolo passo in avanti per la realizzazione. Con l’approvazione dell’emendamento al bilancio di previsione, proposto dall’opposizione e approvato anche dalla maggioranza, è arrivato il via libera alla contrazione di un mutuo necessario per passare dalla carta del progetto, al cantiere.

Gli spazi già ci sono, vanno riqualificati. Si tratta dei locali sotto i portici di palazzo dei Priori. La metà sulla sinistra rispetto all’ingresso ai giardini, gli altri sono pronti o quasi a ospitare l’esposizione dedicata a Sebastiano Del Piombo e prima o poi saranno ultimati.

Per il recupero e la ristrutturazione degli altri locali, il costo previsto è di 600mila euro. La precedente consigliatura aveva approvato un progetto complessivo per un milione e 200mila euro, dividendo in due l’intervento.

L’impegno annuale derivato dal mutuo per il museo multimediale della macchina di Santa Rosa è pari a 40mila euro.

Con un altro intervento, passato sempre attraverso un emendamento, si sale al primo piano. Recupero e restauro di sala Regia, sala d’Ercole, sala delle Provincie, sala delle Bandiere, sala Rossa e segreteria del sindaco. Costo previsto, un milione di euro, con un mutuo ventennale.

L’intervento è un passaggio importante verso l’idea di rendere un museo palazzo dei Priori. Spostando la parte degli uffici, compreso quello del sindaco, attualmente nella sala Rossa.

Un percorso già iniziato dall’amministrazione Gabbianelli, portando segreteria e l’ufficio del primo cittadino nel palazzo del Potestà. Con Michelini sindaco era stato fatto il percorso inverso, tutto come prima.

Gli interventi previsti rappresentano qualcosa di più definitivo, per far apprezzare lo storico palazzo, liberato.

Resta da spostare il consiglio comunale, oggi nella sala d’Ercole. Si pensa a piazza Fontana Grande, nella sala ex corte d’assise. C’era anche in questo caso un emendamento, valore 150mila euro, ma non è passato. Se ne riparlerà.

Giuseppe Ferlicca

Condividi la notizia:











2 novembre, 2020