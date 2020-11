Nasce la società ‘Meraviglia cooperativa di comunità’

Vetralla - Tra gli obiettivi il recupero di un cinema-teatro degli anni Trenta e l'organizzazione di attività culturali, artistiche, ricreative e turistico-ricettive

Vetralla – Riceviamo e pubblichiamo – Meraviglia diventa realtà! Si è costituita venerdì 13 novembre l’impresa sociale Meraviglia Cooperativa di Comunità.

Dopo il crowdfunding partito a giugno scorso, che ha visto dai primi giorni della raccolta fondi l’interesse da parte di molti sostenitori, e dopo l’attività di programmazione cinematografica realizzata nel periodo estivo a Vetralla per promuovere la formazione della cooperativa di comunità, finalmente il sogno si è fatto concreto.

Un’attività che sarà importante non solo per la Tuscia, ma che è volta a fare rete sull’intero territorio nazionale.

Ambizioso l’obiettivo che ci proponiamo di realizzare a lungo termine: il recupero di un cinema-teatro degli anni Trenta collocato nel centro di Vetralla. Ma non solo: saranno organizzate attività culturali, artistiche, ricreative e turistico-ricettive.

Gli eventi proposti durante tutta l’estate sono stati solo un’anticipazione di ciò che possiamo offrire e la risposta positiva del pubblico, che ci ha sostenuto e spinto ad andare avanti, è stata per noi la soddisfazione più grande.

Un traguardo, questo di oggi, reso possibile con la partecipazione al progetto Coopstartup rigeneriamo comunità, per il quale dobbiamo innanzitutto ringraziare i nostri promotori: Legacoop Nazionale e Coopfond, che ci hanno guidato e affiancato in questo percorso.

Arrivare fin qui non sarebbe inoltre stato possibile senza la collaborazione e il sostegno di Banca Etica, Fondazione Finanza Etica. E la sponsorizzazione per la formazione di Fon. Coop, con l’attivazione dei partner: agenzia Cooperare con Libera Terra, Arci, Assoprovider, Borghi autentici d’Italia, Cittadinanzattiva, consorzio Sale della Terra, fondazione Futurae, fondazione Noi Legacoop Toscana, Labgov, Legambiente, Piccoli comuni welcome e Slow food Italia.

Davide Ghaleb

16 novembre, 2020