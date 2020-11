Viterbo - Lo comunica il segretario generale della Cisl Fortunato Mannino

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Nasce lo sportello Comparto sicurezza e difesa gestito dal Siulp di Viterbo in collaborazione con la Fnp pensionati e la Cisl di Viterbo.

Lo sportello darà risposte di natura pensionistica, Rvpa, cause di servizio, pensioni privilegiate, assegno di incollocabilità, vittime del dovere, del terrorismo e criminalità organizzata, ricorsi amministrativi, con la consulenza dell’ufficio legale della Cisl di Viterbo.

Lo sportello è aperto alla questura di Viterbo, via M. Romiti n. 16, quarto piano, tutti martedì e giovedì dalle 09 alle 13. Per appuntamento chiamare lo 0761.334441 – 331.3737359 – 366.8021778.

Viste le tante richieste di consulenza per i quesiti sopra elencati, la Cisl ha ritenuto opportuno, dopo l’importante accordo con il sindacato Unarma, mettere a disposizione di tutto il Comparto sicurezza e difesa un pool di persone qualificate per risolvere i molti problemi che tante persone del settore ci sottopongono quotidianamente.

La Cisl in questo momento particolare ritiene doveroso mettersi a disposizione di tutti per non lasciare nessuno indietro.

Con questo nuovo servizio per i lavoratori, i pensionati e i cittadini tutti si aggiunge un ulteriore tassello ai servizi Cisl.

Fortunato Mannino

Segretario generale Cisl Viterbo

19 novembre, 2020