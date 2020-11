“A Natale compriamo nei negozi viterbesi”

Viterbo - Forza Italia lancia la campagna per gli acquisti sotto le feste

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Come già avvenuto in Francia, con la mobilitazione di esponenti politici e del mondo della cultura, anche in Italia cresce la campagna di sostegno al commercio locale rispetto agli acquisti on line.

Come Forza Italia abbiamo colto immediatamente lo spunto arrivato da oltralpe e abbiamo deciso, così come hanno fatto alcuni nostri parlamentari, di lanciare la campagna comunicativa ‘Natale senza Amazon’, invitando i nostri concittadini a fare i propri acquisti natalizi nei negozi viterbesi.

Non si tratta di un attacco al mercato libero ma ad un mercato dopato e squilibrato dal fatto che i grossi gruppi del commercio elettronico pagano una percentuale irrisoria di tasse a fronte di incassi milionari e del sacrificio dei nostri commercianti schiacciati dal peso del fisco, dagli affitti e da mille altri cavilli burocratici.

Una situazione insostenibile che, come conferma oggi l’Istat, con questa crisi sanitaria ed economica si è ulteriormente acuita facendo crollare gli incassi dei nostri negozianti e moltiplicando invece quelli dei grandi gruppi internazionali.

Ci auguriamo che questa iniziativa venga condivisa anche dagli altri partiti, dalle associazioni di categoria e da tutti quei cittadini che insieme a noi vorranno dare un contributo contro una disparità inaccettabile che contribuisce in maniera significativa anche alla desertificazione del nostro centro storico”.

Il coordinatore cittadino Forza Italia Mauro Proietti

18 novembre, 2020