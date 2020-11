Coronavirus - Le precauzioni da prendere per le festività secondo Giuseppe Ippolito, componente del Cts

Roma – “Natale con familiari stretti e no agli spostamenti”. Lo vede così, in tempi di Coronavirus, il prossimo di periodo di feste Giuseppe Ippolito, componente del Cts.

Sarà il governo a decidere, spiega Ippolito, tenendo conto del monitoraggio. “Escludo però – osserva Ippolito – che si possa arrivare a un tana libera tutti. Non si devono usare misure diverse perché è Natale”.

Per rimanere in sicurezza: “A casa limitare gli inviti a familiari più stretti e non sono una buona scelta gli spostamenti da una parte all’altra del paese”.

22 novembre, 2020