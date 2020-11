“Natale in streaming dall’8 dicembre, ma l’esito del bando si conoscerà entro il 15…”

Comune - I dubbi del consigliere Antoniozzi (Viterbo 2020) sulla tempistica

Viterbo – (g.f.) – Il Natale in streaming parte l’8 dicembre, ma l’esito del bando sui partecipanti si conoscerà entro il 15 dicembre. Sfasamento temporale in comune. Al consigliere Viterbo 2020 Alfonso Antoniozzi qualcosa non torna.

“Anche supponendo che le iniziative in streaming per Natale siano una buona idea – sostiene Antoniozzi – e pur concedendo che se non altro sono un modo per concedere ulteriore sollievo agli operatori culturali della città, non si può fare a meno d’interrogarsi come sia possibile annunciare un cartellone d’eventi online che va dall’8 al 31 dicembre, quando i risultati del bando che riguarda questo cartellone vengono pubblicati entro 15 dicembre”’.

In largo anticipo per Pasqua, peccato che siano per Natale. Servirebbe più programmazione.

Il bando stanzia 40mila euro per un cartellone di eventi online dall’8 al 31 dicembre, per spettacoli da inserire in un cartellone d’eventi online.

“Visto che l’amministrazione ha dichiarato che intende interrompere il meccanismo delle convenzioni ricorrenti – fa notare Antoniozzi – se questa continua a essere la tempistica con cui intende pubblicare i bandi, la scelta è sciagurata. Bisogna smetterla di farsi venire idee a ridosso della data di scadenza”.

Al contrario: “Se vogliono sul serio interrompere il meccanismo delle convenzioni, sarà bene che imparino presto a programmare”.

23 novembre, 2020