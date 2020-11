Naufragio nel mar Mediterraneo, almeno 5 morti

Roma – Naufragio nel mar Meditarraneo, almeno 5 morti.

La Ong Open Arms ha soccorso un gommone naufragato nel Mediterraneo centrale. Sull’imbarcazione, stando a quanto si apprende, ci sarebbero stati circa cento migranti.

“Sono 5 le persone decedute per ora – ha scritto su Twitter l’organizzazione -. I bambini sono a bordo”. L’equipe medica della Open Arms si è occupata dell’assistenza dei migranti tratti in salvo.

++ Ultima Ora ++

I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un neonato. L’imbarcazione ha ceduto, è quello che accade quando si abbandonano per giorni le persone in mare.

Continuiamo. #Med pic.twitter.com/VMdLOYjnGl

— Open Arms IT (@openarms_it) November 11, 2020