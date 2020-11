‘Ndrangheta, ai domiciliari il presidente del consiglio regionale calabro

Reggio Calabria - Operazione dei carabinieri - Custodia cautelare per 19 persone

Reggio Calabria – Agli arresti domiciliare il presidente del consiglio regionale in Calabria per ‘Ndrangheta.

Le accuse, come riporta Repubblica, per Domenico Tallini รจ di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso.

68 anni, di Forza Italia si trova ai domiciliari, dopo essere stato arrestati dai carabinieri che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare che riguarda 19 persone tra le province di Crotone, Catanzaro e Roma.

19 novembre, 2020