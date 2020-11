Negazionisti inseguono un’ambulanza per provare che il Covid non esiste

Torino - La coppia a bordo di un suv: “State girando a vuoto. Non c'è nessuno dentro”

Torino – Una coppia di negazionisti insegue un’ambulanza per provare che l’emergenza Covid non esiste.

Secondo quanto riferisce il Corriere della sera, un uomo e una donna a bordo di un suv, sono partiti di notte all’inseguimento di un’ambulanza, filmando il tutto per dimostrare la loro teoria. L’ambulanza era diretta verso la periferia ovest della città, quando si è accorta di essere inseguita da un suv. L’inseguimento è andato avanti fino all’arrivo dell’ambulanza a casa di un sessantenne che aveva chiamato il 118.

“State girando a vuoto. Non c’è nessuno dentro l’ambulanza”, avrebbero detto al personale sanitario del 118. I sanitari in seguito sarebbero stati anche costretti a chiamare la polizia.

Il fatto è stato segnalato dal direttore torinese del 118 al prefetto e alla procura ed ora i negazionisti rischiano una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Un episodio simile era già accaduto a Torino. Infatti, era stato segnalato alla polizia postale un video che girava in rete in cui si voleva provare che le ambulanze girassero per la città mezze vuote, a sirene accese.

20 novembre, 2020