Coronavirus - Due pazienti in più in terapia intensiva - Nell'Alto Lazio 154 nuovi casi, 453 negativizzazioni e un morto

Viterbo – Coronavirus, nella Tuscia più guariti che attualmente positivi. Ieri, martedì 24 novembre, il sorpasso grazie al boom di persone negativizzate o che hanno concluso l’isolamento: 293.

Il totale dei guariti sale a 3mila 338, mentre quello degli ancora infetti scende a 3mila 260. Nelle ultime 24 ore in 47 hanno contratto il Covid, per un totale di 6mila 724.

Le vittime diventano 127 dopo il decesso, all’ospedale di Belcolle, di una 90enne di Montefiascone. I ricoverati sono 122: dieci (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, 35 nel reparto di malattie infettive e 75 in quello di medicina Covid.

La Asl ha accertato i 47 casi (tre dei quali necessitano di assistenza ospedaliera) a Viterbo (9), Vetralla (6), Orte (5), Bassano in Teverina (4), Faleria (3). Poi due a Montalto di Castro, Ronciglione, Tarquinia e Vejano e uno a Blera, Canepina, Capranica, Caprarola, Castel Sant’Elia, Fabrica di Roma, Gradoli, Monte Romano, Montefiascone, Tuscania, Vignanello e Villa San Giovanni in Tuscia.

Sul fronte delle guarigioni, tredici a Vitorchiano, undici a Civita Castellana, otto a Orte, sei a Vetralla, cinque a Fabrica di Roma, quattro a Canepina, Capranica e Oriolo Romano. Ma la vera impennata è stata registrata a Viterbo: +191, per un totale di 1152. La Asl sottolinea che “delle persone uscite dall’isolamento o negativizzate, diciotto sono ospiti e tre sono operatori della casa di riposo Villa Fiorentina”. Nel capoluogo si è verificato di conseguenza un netto abbassamento degli attualmente positivi, che sono 787.

Ieri le tre Asl dell’Alto Lazio (Viterbo, Rieti e Roma 4) hanno comunicato 154 casi, 453 guarigioni e un decesso. I contagi ancora in atto scendono sotto quota 7mila: sono 6mila 811.

In Sabina sono stati accertati 66 nuovi positivi e 96 negativizzazioni, per un totale di 1415 infezioni in corso. Nell’hinterland di Civitavecchia, invece, hanno contratto il Covid in 41 e in 64 si sono liberati del virus. Gli attualmente sono 2mila 135.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: Un morto, 47 positivi e 293 guariti Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 6724 (1971 a Viterbo; 4753 in provincia)

Attualmente positivi: 3260

Guariti: 3338

Morti: 126 + 1

Ricoverati: 122 (10 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 9304

Comuni con positivi

Viterbo: 1971 casi (32 morti e 1152 guariti) – 787

Civita Castellana: 428 casi (5 morti e 209 guariti) – 214

Montefiascone: 365 casi (16 morti e 118 guariti) – 231

Vetralla: 246 casi (2 morti e 112 guariti) – 132

Tarquinia: 241 casi (3 morti e 104 guariti) – 134

Nepi: 212 casi (2 morti e 91 guariti) – 119

Capranica: 172 casi (2 morti e 92 guariti) – 78

Vitorchiano: 172 casi (72 guariti) – 100

Tuscania: 159 casi (5 morti e 98 guariti) – 56

Orte: 158 casi (1 morto e 71 guariti) – 86

Ronciglione: 141 casi (59 guariti) – 82

Fabrica di Roma: 132 casi (1 morto e 57 guariti) – 74

Acquapendente: 119 casi (6 morti e 52 guariti) – 61

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 57 guariti) – 51

Soriano nel Cimino: 95 casi (1 morto e 51 guariti) – 43

Castel Sant’Elia: 94 casi (2 morti e 47 guariti) – 45

Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 29 guariti) – 53

Marta: 84 casi (41 guariti) – 43

Monterosi: 82 casi (1 morto e 36 guariti) – 45

Valentano: 79 casi (4 morti e 45 guariti) – 30

Celleno: 73 casi (9 morti e 49 guariti) – 15

Sutri: 73 casi (1 morto e 43 guariti) – 29

Vignanello: 71 casi (29 guariti) – 42

Canepina: 69 casi (41 guariti) – 28

Bassano Romano: 68 casi (1 morto e 39 guariti) – 28

Corchiano: 68 casi (1 morto e 27 guariti) – 40

Capodimonte: 66 casi (37 guariti) – 29

Canino: 62 casi (31 guariti) – 31

Farnese: 62 casi (3 morti e 28 guariti) – 31

Montalto di Castro: 60 casi (32 guariti) – 28

Caprarola: 58 casi (3 morti e 31 guariti) – 24

Piansano: 53 casi (37 guariti) – 16

Bomarzo: 52 casi (3 morti e 11 guariti) – 38

Ischia di Castro: 52 casi (25 guariti) – 27

Oriolo Romano: 52 casi (1 morto e 44 guariti) – 7

Vasanello: 46 casi (13 guariti) – 33

Bolsena: 43 casi (3 morti e 23 guariti) – 17

Vallerano: 40 casi (18 guariti) – 22

Monte Romano: 39 casi (16 guariti) – 23

Castiglione in Teverina: 38 casi (20 guariti) – 18

Gradoli: 38 casi (1 morto e 8 guariti) – 29

Blera: 36 casi (2 morti e 11 guariti) – 23

Faleria: 35 casi (11 guariti) – 24

Carbognano: 34 casi (20 guarito) – 14

Calcata: 28 casi (11 guariti) – 17

Villa San Giovanni: 28 casi (2 morti e 8 guariti) – 18

San Lorenzo Nuovo: 27 casi (11 guariti) – 16

Gallese: 21 casi (5 guariti) – 16

Vejano: 21 casi (1 morto e 12 guariti) – 8

Cellere: 19 casi (9 guariti) – 10

Onano: 19 casi (3 morti e 2 guariti) – 14

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 8 guariti) – 8

Bassano in Teverina: 17 casi (4 guariti) – 13

Lubriano: 17 casi (2 morti e 2 guariti) – 13

Barbarano Romano: 16 casi (5 guariti) – 11

Latera: 16 casi (1 morto e 1 guarito) – 14

Graffignano: 15 casi (11 guariti) – 4

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti) – 11

Proceno: 7 casi (3 guariti) – 4

Tessennano: 6 casi (3 guariti) – 3

Altri: 4 casi (4 guariti)

25 novembre, 2020