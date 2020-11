Nella Tuscia positivi 13 minori e due maestre – Sedici morti nell’Alto Lazio

Coronavirus - A Tuscania e Monte Romano classi delle elementari in quarantena, dell'infanzia a Vitorchiano - Ancora più di mille casi a Viterbo, oltre duecento a Montefiascone e Civita Castellana e cento in altri cinque comuni

Viterbo – Coronavirus nella Tuscia, per il secondo giorno consecutivo più guariti che nuovi positivi.

Ieri, mercoledì 18 novembre, la Asl ha comunicato 88 casi (per un totale di 6mila 234) e 149 persone negativizzate o che hanno concluso l’isolamento (per un totale di 2mila 196).

Giornata nera per i decessi, che diventano 111. Nelle ultime 24 ore sono morti nove pazienti ricoverati a Belcolle, per un’età media di 83 anni. Quattro le vittime a Viterbo, due a Montefiascone e una ad Acquapendente, Oriolo Romano e Lubriano.

Nella Tuscia resta comunque alto il numero degli attualmente positivi. Sono 3mila 928: di cui 1194 nel capoluogo, 241 a Montefiascone, 239 a Civita Castellana, 144 a Vetralla, 130 a Tarquinia, 129 a Vitorchiano, 128 a Nepi, 107 a Orte e 99 a Capranica.

In 127 hanno bisogno di un’assistenza ospedaliera: sette sono in terapia intensiva, 37 nel reparto di malattie infettive e 81 in quello di medicina Covid.

Ieri sono stati accertati ventidue contagiati a Viterbo, sette a Civita Castellana e Vetralla, sei a Tarquinia e quattro a Castiglione in Teverina, Corchiano, Monte Romano e Fabrica di Roma. In quest’ultimo comune ci sono anche due bambini di 9 anni. In tutta la Tuscia, su 88 casi, sono tredici quelli che riguardano bambini e ragazzi tra gli 8 e i 18 anni.

A Monte Romano è scattato l’isolamento per la quinta elementare, mentre a Tuscania è risultata positiva una maestra della primaria. “Sono due – spiega il sindaco Fabio Bartolacci – le classi di prima in quarantena precauzionale”. Contagiata pure un’insegnante della scuola dell’infanzia di Vitorchiano (+2): la sezione A è stata messa in isolamento.

Nel resto dell’Alto Lazio, ieri sono state registrate altri sette vittime: cinque nell’hinterland di Civitavecchia e due in Sabina. Nelle ultime 24 ore nel territorio della Asl Roma 4 sono stati accertati 88 casi e 77 guariti, per un totale di 2mila 179 attualmente positivi. Nel Reatino, invece, hanno contratto il Covid in 79 e le negativizzazioni sono state 103. Qui le infezioni in corso sono 1446.

Insieme le tre Asl dell’Alto Lazio hanno registrato 255 casi, 329 guarigioni e sedici decessi. I positivi attuali sono 7mila 553.

Documento: Scarica l’autocertificazione per gli spostamenti

Il bollettino della Asl di ieri: Nove morti, 88 positivi e 149 guariti

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 6234 (1877 a Viterbo; 4357 in provincia)

Attualmente positivi: 3928

Guariti: 2196

Morti: 110 + 1

Ricoverati: 127 (7 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 8146

Comuni con positivi

Viterbo: 1877 casi (28 morti e 655 guariti)

Civita Castellana: 403 casi (5 morti e 159 guariti)

Montefiascone: 327 casi (12 morti e 74 guariti)

Vetralla: 222 casi (2 morti e 76 guariti)

Tarquinia: 219 casi (2 morti e 87 guariti)

Nepi: 200 casi (2 morti e 70 guariti)

Capranica: 162 casi (2 morti e 61 guariti)

Vitorchiano: 159 casi (30 guariti)

Tuscania: 152 casi (5 morti e 88 guariti)

Orte: 141 casi (1 morto e 33 guariti)

Ronciglione: 125 casi (49 guariti)

Fabrica di Roma: 114 casi (1 morto e 40 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 27 guariti)

Acquapendente: 105 casi (5 morti e 39 guariti)

Castel Sant’Elia: 89 casi (2 morti e 36 guariti)

Soriano nel Cimino: 88 casi (1 morto e 39 guariti)

Bagnoregio: 82 casi (3 morti e 21 guariti)

Marta: 81 casi (23 guariti)

Monterosi: 80 casi (27 guariti)

Valentano: 79 casi (4 morti e 25 guariti)

Sutri: 71 casi (35 guariti)

Celleno: 69 casi (9 morti e 45 guariti)

Bassano Romano: 66 casi (1 morto e 35 guariti)

Capodimonte: 63 casi (31 guariti)

Vignanello: 63 casi (18 guariti)

Canepina: 60 casi (28 guariti)

Farnese: 60 casi (3 morti e 10 guariti)

Canino: 54 casi (17 guariti)

Montalto di Castro: 54 casi (15 guariti)

Piansano: 53 casi (29 guariti)

Corchiano: 52 casi (1 morto e 25 guariti)

Bomarzo: 51 casi (2 morti e 4 guariti)

Caprarola: 51 casi (2 morti e 19 guariti)

Ischia di Castro: 51 casi (16 guariti)

Oriolo Romano: 50 casi (1 morto e 36 guariti)

Bolsena: 40 casi (3 morti e 19 guariti)

Vasanello: 40 casi (6 guariti)

Castiglione in Teverina: 36 casi (11 guariti)

Gradoli: 36 casi (1 morto e 4 guariti)

Monte Romano: 34 casi (16 guariti)

Blera: 32 casi (2 morti e 9 guariti)

Carbognano: 30 casi (17 guarito)

Vallerano: 28 casi (10 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 24 casi (8 guariti)

Faleria: 23 casi (10 guariti)

Calcata: 22 casi (7 guariti)

Cellere: 19 casi (6 guariti)

Onano: 19 casi (2 morti e 2 guariti)

Vejano: 19 casi (1 morto e 8 guariti)

Villa San Giovanni in Tuscia: 19 casi (1 morto e 8 guariti)

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 6 guariti)

Lubriano: 17 casi (2 morti)

Barbarano Romano: 15 casi (1 guarito)

Latera: 16 casi (1 morto e 1 guarito)

Gallese: 14 casi (4 guariti)

Graffignano: 14 casi (9 guariti)

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti)

Bassano in Teverina: 9 casi (2 guariti)

Proceno: 7 casi (2 guariti)

Tessennano: 5 casi (3 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

19 novembre, 2020