Nelle ultime 24 ore 25271 nuovi casi e 356 morti

Coronavirus - Ministero della Salute - Effettuati 147mila 725 tamponi (contro gli oltre 190mila di ieri) - In terapia intensiva ci sono 100 pazienti in più

Condividi la notizia:











Roma – Sono 25mila 271 i casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. In discesa quindi rispetto a eri quando erano stati 32mila 616. I dati sono quelli del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Va però specificato il numero dei tamponi eseguiti che, come tutti i weekend è minore rispetto ai giorni precedenti. Sono stati effettuati 147mila 725 tamponi (contro gli oltre 190mila test di domenica). La percentuale positivi/tamponi passa dal 17,06% di ieri al 17,1% di oggi.

Il totale dei contagi, da inizio pandemia a oggi, sale così a 960mila 373.

I decessi totali sono 41mila 750, con 356 persone morte nelle ultime 24 ore.

Rincuora il numero dei guariti delle ultime 24 ore che supera quota 10mila, come era già successo il 6 novembre. I negativizzati sono per la precisione 10mila 215, per un totale di 345mila 289.

Attualmente i soggetti positivi di cui si ha certezza sono 573mila 334, con un incremento di 14mila 698 unità nelle ultime 24 ore.

Nelle ultime 24 ore nei reparti di terapia intensiva ci sono 100 persone in più, per un totale di 2mila 849.

I ricoverati con sintomi in totale sono 27mila 636, con un incremento nelle ultime 24 ore di 1196 ricoveri. In isolamento domiciliare ci sono 542mila 849 persone.

La regione con il maggior incremento di casi è la Lombardia (4mila 777).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 9 novembre

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020