Nessun nuovo contagio, Viterbese – Paganese verso l’ok

di Samuele Sansonetti

Viterbo – Viterbese e Paganese si affronteranno regolarmente.

Nei due club, infatti, non è stato riscontrato nessun nuovo contagio da Covid-19 e la partita resta in programma per domenica alle 15.

Al momento gli attuali positivi dei laziali sono 11 mentre quelli dei campani sette. Numeri alti ma che consentono ai rispettivi allenatori di poter convocare almeno 13 calciatori della prima squadra.

L’ok definitivo arriverà dopo l’esito del prossimo giro di tamponi, che entrambe le squadre effettueranno in giornata. I responsi sono attesi per domani.

Tante, infine, le lacune per Maurizi, che tra contagi e problemi fisici dovrà fare a meno di una dozzina di giocatori. I reparti meno colpiti sono la porta e la difesa, mentre il centrocampo e l’attacco dovranno essere ridisegnati in funzione di chi sarà presente.

Samuele Sansonetti

Serie C – girone C

nona giornata

domenica 8 novembre

Cavese – Ternana (sabato)

Avellino – Catanzaro

Turris – Potenza

V. Francavilla – Casertana

Viterbese – Paganese

Vibonese – Foggia

Bari – Juve Stabia

Bisceglie – Monopoli

Palermo – Catania (lunedì)

Riposa: Teramo

Serie C – girone C

classifica

Pt G V N P Gf:Gs Dr Ternana 18 8 5 3 0 19:5 14 Teramo 17 7 5 2 0 11:3 8 Bari 14 7 4 2 1 14:7 7 Avellino 14 6 4 2 0 10:4 6 Turris 14 7 4 2 1 11:9 2 Juve Stabia 13 8 4 1 3 7:5 2 Vibonese 9 6 2 3 1 10:7 3 Foggia 9 7 3 0 4 8:9 -1 Catanzaro 9 7 2 3 2 6:9 -3 V. Francavilla 8 8 2 2 4 10:11 -1 Monopoli 8 7 2 2 3 5:8 -3 Bisceglie 7 6 2 1 3 6:6 0 Catania (-4) 6 6 3 1 2 6:8 -2 Viterbese 6 7 1 3 3 6:9 -3 Potenza 6 7 1 3 3 10:15 -5 Paganese 6 8 1 3 4 7:12 -5 Cavese 5 8 1 2 5 7:13 -6 Casertana 3 7 0 3 4 8:16 -8 Palermo 2 5 0 2 3 2:7 -5

6 novembre, 2020