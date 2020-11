“Nessun Covid positivo a Villa Rosa, Villa Immacolata e Villa Buon Respiro”

Viterbo - Lo comunica il sindaco Giovanni Arena che ha incontrato i responsabili delle case di cura della città

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Ieri mattina ho incontrato i responsabili delle case di cura della nostra città, la madre superiora suor Maria Giannini, il direttore sanitario Giuseppe Pulvirenti e il direttore amministrativo Nevio Boscariol per Villa Rosa, il direttore generale Michele Bellomo, il direttore sanitario Luca Guerini, il direttore amministrativo Edoardo Bellomo per Villa Immacolata, il direttore sanitario Piergiorgio Guidorzi e il direttore amministrativo Alessandro Polverini per Villa Buon Respiro.

Un incontro per fare il punto e conoscere la situazione in merito a eventuali contagi da Covid-19 all’interno delle strutture stesse. Non è stato registrato alcun caso positivo.

E questo è un dato confortante, oltre ad essere un chiaro segnale di grande attenzione dei confronti degli ospiti presenti. Un’attenzione che spesso porta a dover richiedere sacrifici, per gli stessi ospiti e per i loro familiari.

Non sono infatti consentite visite esterne da parte di parenti: in questo delicato periodo possono solo vedersi e parlare attraverso video chiamate. Rigida e corretta applicazione dei protocolli di sicurezza da parte del personale sanitario e non, che opera all’interno delle tre strutture.

Gli stessi direttori mi hanno ringraziato per la sensibilità e la vicinanza mostrate, e questo mi ha fatto molto piacere.

Come sindaco e come autorità sanitaria mi sono complimentato per come stanno gestendo questa emergenza. Quello di ieri è stato un incontro virtuale. Mi sono preso l’impegno di far loro visita, non appena terminata questa delicata fase emergenziale.

Giovanni Maria Arena

Sindaco di Viterbo

26 novembre, 2020