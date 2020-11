Viterbo - Ma tra luci e altro, il comune ha comunque investito oltre 200mila euro per le festività

Viterbo – (g.f.) – Niente villaggio di Natale, causa Covid. Era scontato viste le restrizioni in vigore, ma adesso a sancirlo nero su bianco è una delibera di giunta.

Richiamandone una precedente, dello scorso 8 ottobre: “Figurano alcuni interventi quali Viterbo Christmas 2020/21 – si legge nel documento – che non potranno avere luogo a causa della grave situazione epidemiologica determinata dalla pandemia denominata Covid-19”.

Un mese fa, spinta dall’ottimismo, la giunta aveva forse immaginato un Natale come gli altri e previsto un discreto investimento in feste e luci. Ma come era purtroppo facile prevedere, la situazione si è rivelata essere ben diversa.

Per fortuna, su spinta dell’opposizione, una parte dei fondi in bilancio sono stati dirottati all’emergenza Covid. Ma sarà comunque Natale.

Non le luminarie per 82mila euro, ma anche proiezioni e illuminazioni a tema su alcuni edifici storici di Viterbo e frazioni, per 50mila euro.

Altri 50mila andranno per il Bosco di Natale a piazza del Plebiscito e gli alberi nelle frazioni. Investiti 24mila euro in adempimenti vari, dagli allacci alla sicurezza, passando per cartellonistica e vigilanza.

Salta, invece, l’acquisto delle casette nuove da destinare al mercatino. Sempre per eccesso d’ottimismo, la giunta aveva pensato di spendere 183mila euro, poi dirottati con emendamenti all’emergenza Covid. Buona idea nell’anno sbagliato. Adesso si sarebbero ritrovati con le casette per il mercatino, senza mercatino.

12 novembre, 2020