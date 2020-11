“Non credo sia corretto fatturare metri cubi di acqua non ancora consumati dall’utente”

Anche tu redattore - Civita Castellana - Francesco Teramo scrive a Talete attraverso Tusciaweb

Civita Castellana – Riceviamo e pubblichiamo – Ho provato inutilmente (per l’ennesima volta) a contattarvi telefonicamente al n. 0761 2381-6-9. A un certo punto una gentile voce femminile (registrata) mi ha comunicato che prima della mia telefonata c’erano zero chiamate e che l’attesa prevista, prima che un operatore mi rispondesse, era di un minuto. (O miracolo!!! Ho pensato) Niente affatto, ho atteso 15 minuti senza ricevere alcun segno di vita, poi ho desistito.

A questo punto vi scrivo per denunciare la vostra, l’ennesima, “anomalia” peraltro già accaduta lo scorso anno.

Il 30 settembre 2020 ho puntualmente comunicato l’autolettura del mio contatore (pari a 3005).

Oggi ho ricevuto la vostra fattura sulla quale, alla stessa data (30 settembre 2020), indicate la lettura di 3018, (stimata? Da chi?). Per di più oggi 23 novembre 2020 la lettura che rilevo sullo stesso contatore e di 3016. Come mai?

A fronte di quanto ho rilevato, allego la foto del mio contatore al 30 settembre 2020 (1), quella scattata alla data odierna, 23 novembre 2020 (2) e la parte della vostra fattura (il numero è quello in oggetto) con indicate le vostre “letture e consumi” (3).

D’accordo che voi fatturate il consumo dell’acqua a posteriori, con i conguagli e via discorrendo, non credo però sia corretto fatturare mc di acqua non ancora consumati dall’utente (chiederò al mio avvocato se sia anche legale). E poi ditemi allora a cosa serve comunicare l’autolettura? In fin dei conti dovrei pagare una fattura di 191,62 euro per un consumo reale di 55 mc d’acqua

Attendo una vostra risposta. Grazie

Non è per sfiducia ma visto che in passato non avete mai risposto ho messo qualche altro destinatario per conoscenza.

P.s.: si parla tanto di ecologia e voi siete l’unica società in Italia (ma penso anche nel mondo) che riesce a trasmettere ai clienti privati le fatture solo in forma cartacea (chissà cosa riuscite a combinare con la fattura elettronica).

Per anni vi ho chiesto per di poter ricevere la mia fattura via mail: non vi siete mai degnati di rispondere.

Francesco Teramo

24 novembre, 2020