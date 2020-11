“Non mandate i bambini a scuola, scegliete la didattica a distanza”

Coronavirus - Il presidente della Puglia Michele Emiliano fa appello alle famiglie dopo che il Tar ha annullato l'ordinanza sulla chiusura delle elementari e medie

Condividi la notizia:











Bari – “Faccio mio l’appello dei pediatri: evitate di mandare i bambini a scuola in presenza, questo è più sicuro sia per i bambini che per la salute pubblica. Scegliete, se possibile, la dad, e da casa – sia pure con tutti i limiti – cercate di fare il possibile, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno”. E’ l’appello rivolto alle famiglie dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.

Nel giorno in cui le scuole elementari e medie pugliesi devono riaprire per effetto della decisione di venerdì scorso del Tar della Puglia che ha sospeso l’ordinanza regionale che ne aveva disposto la chiusura, il presidente torna a chiedere alle famiglie di scegliere la didattica a distanza. “Cercate di fare il più possibile da casa, fino a quando i dati epidemiologici non scenderanno” ha sottolineato Emiliano.

Dopo la decisione del tribunale amministrativo, il presidente della regione ha emesso una nuova ordinanza che dispone la possibilità per le famiglie di scegliere se avvalersi della didattica in presenza o di quella digitale.

Già nella serata di ieri Emiliano aveva espresso un concetto simile sul suo profilo Facebook: “E’ legittima l’eventuale scelta di non mandare i vostri figli a scuola anche quando si eserciti su di voi un convincimento sostenendo che non e’ possibile assicurarvi la dad. Non siate remissivi e fate valere le vostre ragioni con determinazione. La tutela della salute dei minori spetta solo ai genitori o a chi ne fa le veci”.

Condividi la notizia:











9 novembre, 2020