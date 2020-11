Parigi - Marine Le Pen, presidente del partito Rassemblement national: “Aspetto quello che deciderà la giustizia”

Parigi – “Non riconosco assolutamente la vittoria di Joe Biden alle elezioni americane”. Lo ha dichiarato Marine Le Pen, presidente del partito Rassemblement national.

“Se ci sono dei ricorsi – ha aggiunto la deputata francese -, la giustizia deve poter decidere prima di dire chi ha vinto alle urne. Attendo di sapere quello che deciderà”.

“Io – ha detto Marine Le Pen – faccio parte di quelli che non si congratulano con il futuro presidente degli Stati Uniti, perché non ritengo che la partita sia chiusa fin quando non sono terminati i tempi supplementari”.

“Sono piuttosto meravigliata – ha concluso la deputata – nel vedere questa unanimità mediatica e a volte anche politica nel precipitarsi ad annunciare un risultato mentre si sa che ci sono ricorsi che sono all’esame della giustizia”.

11 novembre, 2020