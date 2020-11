“Non sto combattendo per me, ma per tutti gli americani che mi hanno votato”

Washington - Il presidente uscente Donald Trump non molla: “Sono state elezioni truccate”

Washington – “Non sto combattendo per me, sto combattendo per i 74 milioni di americani che hanno votato per me”.

Donald Trump non molla e continua a rivendicare la sua vittoria alle elezioni presidenziali americane.

“Mai così tanti per un presidente in carica – ha spiegato Trump, aggiungendo che “tanti voti per me che sono stati gettati via”.

“Questa è stata una frode immensa, sono state elezioni truccate” ha infine ribadito il tycoon.

