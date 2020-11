“Il nostro vaccino è efficace al 90%”

Coronavirus - Albert Bourla, presidente di Pfizer, azienda che sta preparando la cura contro il virus – Roberto Speranza, ministro della Salute: “È incoraggiante, ma serve ancora prudenza”

Berlino – Il vaccino contro il Covid, preparato dalle aziende Pfizer e BioNTech, si è rivelato “efficace nel 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. È un dato superiore alle aspettative”. Lo ha dichiarato Albert Bourla, presidente di Pfizer.

Il vaccino è adatto per le perone di età compresa tra i 16 e gli 85 anni. Saranno necessarie due dosi per garantire una efficacia certa, ma già dalla prima offrirebbe una notevole protezione.

La Commissione europea ha già decretato n contratto di pre-acquisto di 200 milioni di dosi, che dovranno essere divise tra le nazioni europee. “Vogliamo agire in modo europeo e non seguendo una linea nazionale – ha spiegato Jens Spahn, ministro della Salute tedesco -. Alla domanda su quali quantità di dosi e da quando saranno a disposizione non possiamo ancora rispondere”.

“Le notizie di oggi sul vaccino anti covid sono incoraggianti – ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza -. Ma serve ancora tanta prudenza. La ricerca scientifica è la vera chiave per superare l’emergenza. Nel frattempo non dobbiamo mai dimenticare che i comportamenti di ciascuno di noi sono indispensabili per piegare la curva”.

Sono attesi entro la fine del mese anche i risultati delle sperimentazioni condotte sui due vaccini che stanno studiando AstraZeneca e Moderna.

9 novembre, 2020