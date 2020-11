Nubifragio a Crotone, strade allagate e persone bloccate in auto

Maltempo - Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco - Il sindaco: "Restate a casa"

Condividi la notizia:











Crotone – Un violento nubifragio si è abbattuto su Crotone nelle scorse ore. Strade allagate e persone bloccate in auto: sono centinaia gli interventi registrati dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Tra le 7 e le 8 del mattino sono caduti circa duecento millimetri di pioggia caduta tra le 7 e le 8 che hanno creato pesanti disagi ed allagamenti in città e nell’intero territorio provinciale.

Al momento non si registrerebbero feriti ma la situazione meteo in queste ore è destinata a peggiorare per cui è stato rinnovato l’invito a tutti i cittadini di restare a casa per motivi di sicurezza ma anche per non ostacolare il lavoro delle squadre di soccorso che sono tutte impegnate sul territorio.

Le vie di alcune zone della città, che si trovano al di sotto del livello del mare come il quartiere Marinella, sono diventate dei fiumi di acqua, fango e detriti che hanno letteralmente sommerso tutte le auto in sosta ed allagato garage e magazzini.

Il comune ha diffuso un comunicato in cui si invitano le persone a non uscire di casa: “Allerta meteo. Evitare di uscire per la vostra sicurezza. Non ostacolare le operazioni dei mezzi di soccorso. La situazione meteo nelle prossime ore è destinata a peggiorare”.

Nel centro della città, a causa dell’abbondante acqua caduta, si è aperta una maxivoragine sulla strada.

Crotone, stamattina: la strada si allaga per un nubifragio e il terreno cede. È un periodo in cui qui in Calabria non ci facciamo mancare niente. pic.twitter.com/rTqWFeLGIW — Guglielmo Mastroianni (@gumas75) November 21, 2020

Condividi la notizia:











21 novembre, 2020