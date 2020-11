Nuova discesa degli attuali positivi, quasi 7mila in meno rispetto a ieri

Coronavirus - Ministero della Salute - Ma ci sono altri 722 morti e i ricoverati in terapia intensiva aumentano di 32 unità - I nuovi casi sono 25mila 853

Roma – Torna a scendere, dopo la parentesi di leggera risalita riscontrata ieri, la curva degli attualmente positivi al Coronavirus in Italia. È la notizia migliore che emerge dal bollettino di oggi del ministero della Salute sullo stato della pandemia nel Paese.

Dopo la prima inversione di tendenza dell’altro ieri, arrivata in seguito a un’impennata che proseguiva inarrestabile da quasi quattro mesi, oggi il numero delle persone che risultano attualmente contagiate dal virus torna in saldo negativo e scende a 791mila 697, cioè 6689 in meno da ieri.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 25mila 853, in crescita di 2621 rispetto al numero di ieri, per un totale di 1milione 480mila 874 da inizio pandemia. Con 230mila 007 tamponi effettuati, il rapporto positivi-tamponi è all’11,24%.

Rimane tristemente alto il dato relativo ai morti, che sono 722 e portano il totale a 52mila 028.

Nell’insieme degli attualmente in positivi in calo, va in controtendenza il dato sui ricoverati in terapia intensiva, che si porta a 3848, +36 da ieri. Calano, invece, gli ospedalizzati con sintomi meno gravi: sono 34mila 313 (ieri erano 34mila 617). Gli altri 753mila 536, pari al 95,18% del totale, sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi.

La Lombardia, con 5173 nuovi casi, rimane la regione d’Italia con l’incremento maggiore di positivi, sebbene a fronte di oltre 42mila tamponi effettuati. Il Piemonte fa segnare 2878 contagi giornalieri, la Campania 2815 e il Veneto 2660.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 25 novembre

