Nuova impennata di guariti nella Tuscia – 5 morti nell’alto Lazio

Coronavirus - Tre vittime a Viterbo - Positivo un consigliere comunale a Castiglione in Teverina

Viterbo – È di nuovo boom di guariti nel Viterbese. Per il secondo giorno consecutivo i negativi superano di gran lunga i positivi. Anche ieri, come l’altro giorno, sono stati all’incirca il doppio: a fronte di 98 nuovi casi nella Tuscia si sono registrate 187 guarigioni.

La brutta notizia è che, in provincia, sempre ieri, le vittime sono state altre tre, tutti anziani di 73, 76 e 86 anni, ricoverati nelle strutture Covid dell’ospedale Belcolle. A questi si aggiungono altri due morti nell’alto Lazio: un centenario nel Reatino, che era in terapia intensiva, e un uomo di 92 anni a Civitavecchia.

Negli ultimi due giorni, in Sabina e nell’hinterland civitavecchiese (che fa capo alla asl Roma 4) i positivi sono stati invece più dei guariti, contrariamente alla linea di tendenza nel Viterbese. In compenso la quantità dei nuovi casi è minore. In particolare, ieri, la asl di Rieti ha contato 96 contagiati e 59 negativizzati; quella di Roma 4, invece, 85 positivi e 33 guariti.

In generale il trend ricalca quello nazionale di una graduale diminuzione dei casi, per effetto delle restrizioni. A Viterbo, ieri, ancora dati confortanti, come per tutta la settimana: i nuovi contagi sono stati solo 20, i guariti più del quadruplo.

Il sindaco Giovanni Arena ha offerto una panoramica dei casi di infezione provenienti dalle scuole: “Il 21 novembre: infanzia 11, elementari 46, medie 42 e un totale di 99. Alle superiori 89. Considerando che nella scuola dell’obbligo gli studenti sono circa cinquemila e nelle superiori circa seimila, parliamo di percentuali molto basse”, ha rassicurato Arena.

Anche gli aumenti giornalieri dei positivi nei singoli paesi e città della provincia sono contenuti, basti guardare alla “classifica” degli incrementi di ieri: Viterbo (+20), Faleria, Tarquinia e Vallerano (+6), Calcata e Nepi (+5). Segnale di una crescita che sta rallentando. E intanto schizzano in alto i numeri delle guarigioni: Viterbo (+85), Civita Castellana e Montefiascone (+8), Vitorchiano (+7).

In totale le persone che, a oggi, sono a casa o ricoverate con il virus sono 3599: 92 in meno rispetto a sabato. Ci si sta attestando su una decrescita stabile di circa cento positivi al giorno. I ricoverati sono 123, (il 3% circa del totale). Stabile a 9 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Tra i nuovi 98 casi anche piccoli positivi, come spiegano comuni e sindaci dalle pagine Facebook istituzionali: una bambina a Villa San Giovanni in Tuscia, due fratellini a Corchiano, un’altra bimba a Canepina.

A Castiglione in Teverina, è risultato positivo il consigliere comunale di maggioranza Gianfranco Cancellieri, delegato ai lavori pubblici, al verde e all’urbanistica. È stato l’unico nuovo caso registrato ieri in città.

“Sta bene – si legge in un post sulla pagina dell’amministrazione comunale -. Ha mostrato qualche lieve sintomo iniziale ed è da otto giorni in isolamento. A lui vanno i nostri migliori auguri per un veloce ritorno alla normalità. Vista la sua carica all’interno della giunta municipale, si precisa che, oltre al rispetto delle disposizioni vigenti, l’ultimo contatto avuto con gli altri consiglieri è avvenuto dieci giorni fa in occasione del consiglio comunale”.

I contagi, al solito, avvengono per lo più in famiglia (come ad esempio a Tuscania) e/o negli ambienti scolastici che continuano a essere sorvegliati speciali.

Corchiano, per esempio, è uno di quei paesi dove il virus si prende per lo più al lavoro o a casa, ma le scuole sono sempre oggetto di attenzione.

“Questa settimana – informa la pagina Facebook del comune – è iniziato il servizio della misurazione della temperatura degli alunni in entrata, da parte della ProCiv e della Cri, che sta andando molto bene. Inoltre si è svolta un’importante riunione da remoto, tra la nostra dirigente scolastica, i docenti, il responsabile del team Covid Scuola della asl di Viterbo, il comune e tutti i rappresentanti di classe dei tre istituti”.

L’incontro è servito per analizzare “la situazione attuale di Corchiano, sono stati affrontati tutti i temi relativi alla sicurezza dei nostri ragazzi, come migliorare i nostri comportamenti, quali misure possiamo e dobbiamo prendere in determinate condizioni di rischio” e, in generale, tutto ciò che serve per lezioni in presenza e in sicurezza.

Da domani le scuole torneranno aperte sia a Capranica, dove erano chiuse dal 4 novembre, sia a Vallerano. Qui il sindaco Adelio Gregori, dopo l’ordinanza di chiusura del 17, aveva disposto per tutti il rientro lunedì 23, eccetto le scuole medie, dove c’erano state un paio di positività ai test rapidi: il tampone molecolare ha escluso il Covid, quindi anche i ragazzi delle medie possono tornare in classe in sicurezza.

“Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, avendo ricevuto questa mattina (ieri, ndr) l’esito negativo di tutti i test diagnostici eseguiti nella giornata di ieri (l’altro ieri, ndr) e dopo esserci confrontati con il Toc scuola della Asl di Viterbo, comunichiamo la regolare riapertura di tutte le classi”, ha annunciato Gregori da Facebook.

Sabato tutti i locali scolastici erano stati sanificati: asilo nido comunale, materna, elementari e medie.

A Nepi, l’istituto Stradella ha riaperto da poco. Una classe rischia la quarantena, come ha spiegato il sindaco stesso.

“Sono in attesa dell’esito del tampone dell’alunna della classe prima A della scuola media per decidere se mettere oppure no in quarantena la classe”, ha scritto Vita sulla sua bacheca, dalla quale informa puntualmente i cittadini. I risultati arriveranno oggi.

“Qualora il test della ragazza fosse positivo – prosegue il sindaco – in settimana si chiederà ai genitori di autorizzarci a sottoporre a test antigenico tutti gli alunni della classe. Ovviamente verrà esteso anche al personale docente e non docente che ha avuto contatti con l’alunna , il cui costo sarà a carico del comune”.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

Casi totali: 6576 (1945 a Viterbo; 4631 in provincia)

Attualmente positivi: 3599 (-92)

Guariti: 2855

Morti: 122 + 1

Ricoverati: 123 (9 in terapia intensiva)

Usciti dalla quarantena: 8817

Comuni con positivi

Viterbo: 1945 casi (32 morti e 817 guariti)

Civita Castellana: 421 casi (5 morti e 186 guariti)

Montefiascone: 357 casi (15 morti e 108 guariti)

Tarquinia: 238 casi (2 morti e 101 guariti)

Vetralla: 235 casi (2 morti e 103 guariti)

Nepi: 208 casi (2 morti e 90 guariti)

Capranica: 169 casi (2 morti e 86 guariti)

Vitorchiano: 165 casi (48 guariti)

Tuscania: 156 casi (5 morti e 97 guariti)

Orte: 147 casi (1 morto e 58 guariti)

Ronciglione: 136 casi (54 guariti)

Fabrica di Roma: 125 casi (1 morto e 50 guariti)

Acquapendente: 119 casi (6 morti e 49 guariti)

Grotte di Castro: 110 casi (2 morti e 50 guariti)

Soriano nel Cimino: 94 casi (1 morto e 48 guariti)

Castel Sant’Elia: 91 casi (2 morti e 46 guariti)

Bagnoregio: 85 casi (3 morti e 24 guariti)

Marta: 83 casi (36 guariti)

Monterosi: 81 casi (1 morto e 30 guariti)

Valentano: 79 casi (4 morti e 45 guariti)

Sutri: 73 casi (39 guariti)

Celleno: 71 casi (9 morti e 47 guariti)

Bassano Romano: 68 casi (1 morto e 39 guariti)

Capodimonte: 64 casi (34 guariti)

Vignanello: 68 casi (24 guariti)

Corchiano: 65 casi (1 morto e 26 guariti)

Canepina: 67 casi (36 guariti)

Farnese: 62 casi (3 morti e 26 guariti)

Canino: 60 casi (28 guariti)

Montalto di Castro: 58 casi (29 guariti)

Caprarola: 56 casi (3 morti e 27 guariti)

Piansano: 53 casi (37 guariti)

Bomarzo: 52 casi (3 morti e 9 guariti)

Ischia di Castro: 52 casi (23 guariti)

Oriolo Romano: 52 casi (1 morto e 40 guariti)

Vasanello: 45 casi (13 guariti)

Bolsena: 42 casi (3 morti e 22 guariti)

Monte Romano: 38 casi (16 guariti)

Gradoli: 37 casi (1 morto e 8 guariti)

Castiglione in Teverina: 37 casi (13 guariti)

Carbognano: 34 casi (18 guarito)

Blera: 34 casi (2 morti e 11 guariti)

Vallerano: 35 casi (16 guariti)

Faleria: 30 casi (10 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 27 casi (11 guariti)

Villa San Giovanni: 27 casi (1 morto e 8 guariti)

Calcata: 27 casi (10 guariti)

Cellere: 19 casi (9 guariti)

Onano: 19 casi (3 morti e 2 guariti)

Vejano: 19 casi (1 morto e 9 guariti)

Arlena di Castro: 17 casi (1 morto e 7 guariti)

Lubriano: 17 casi (2 morti e 2 guariti)

Barbarano Romano: 15 casi (3 guariti)

Gallese: 18 casi (5 guariti)

Latera: 16 casi (1 morto e 1 guarito)

Graffignano: 15 casi (10 guariti)

Bassano in Teverina: 13 casi (2 guariti)

Civitella d’Agliano: 12 casi (1 morto e 0 guariti)

Proceno: 7 casi (3 guariti)

Tessennano: 6 casi (3 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

