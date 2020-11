Nuova stretta a Palermo, vietato sostare in centro dalle 16

Coronavirus – Il forte aumento dei casi di Coronavirus preoccupa non poco il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. Il primo cittadino ha infatti deciso di introdurre da questo fine settimana ulteriori limitazioni.

“Ho deciso che da questo fine settimana dovrò introdurre alcune limitazioni che servano a limitare il rischio di assembramento e a salvare vite umane di fronte ad un sistema sanitario che sembra al collasso – ha scritto Orlando sul suo profilo Facebook -. Ora che il governo nazionale ha attivato i ristori compensativi per le categorie produttive più colpite, non ci sono più scuse né alternative all’adozione di provvedimenti di cui pure l’ordine dei medici sottolinea l’urgenza”.

“Da questo fine settimana quindi divieto di stazionamento dalle 16 alle 22 nel centro storico e nei quartieri Libertà e Politeama e divieto di stazionamento tutto il giorno il sabato e domenica negli stessi quartieri centrali e in tutte le zone costiere”.

“Tutti questi provvedimenti – ha concluso il sindaco di Palermo – non saranno utili se non vi sarà da parte di tutti l’assunzione di responsabilità, la presa di coscienza che non c’è più tempo! Non ci sono più mezze misure! Dobbiamo impedire in Sicilia e a Palermo una strage”.