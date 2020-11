Terni - Due incontri in diretta streaming con l'Università di Cambridge

Condividi la notizia:











Terni – Nuove droghe tra i giovani, polizia a confronto con ricerca scientifica.

Sono due gli appuntamenti che vedranno le forze di polizia ternane a confronto con il patrimonio della ricerca scientifica, con i dati e le evidenze sociali e psichiatriche acquisite dall’Università di Cambridge attraverso i suoi ricercatori che hanno svolto attività in vari contesti internazionali.

Collegati in diretta streaming, il procuratore capo della Repubblica, il questore e i rappresentanti della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, in due distinti appuntamenti, nel corso dei quali saranno discussi utili elementi conoscitivi per l’applicazione nei contesti investigativi ternani.

Per la comunità scientifica intervengono Antonio Metastasio, in collegamento dall’Università di Cambridge, dove lavora come medico e psichiatra, nonché come membro del “Royal college of psychiatrists british association of psychopharmacology” e dell’ “International society for the study of emerging drugs” e Valentina Rapaccini, presente fisicamente all’incontro, medico chirurgo specializzata in neuropsichiatria infantile e specializzata in Emdr (anche per l’età adulta) nonché autrice di pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali.

Condividi la notizia:











19 novembre, 2020