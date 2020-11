Occupano un ex residence sull’Aurelia, denunciati in undici

Santa Marinella - Polizia - Lo stabile dovrà essere convertito in poliambulatorio pubblico - L'intervento degli agenti del commissariato di Civitavecchia

Condividi la notizia:











Santa Marinella – Forzano il cancello di un ex residence con l’intento di occuparlo, la polizia interviene e denuncia 11 persone.

Stamattina intorno alle 7 gli agenti del commissariato di Civitavecchia sono intervenuti a Santa Marinella, dove, secondo una nota diffusa dallo stesso commissariato, il sindaco aveva segnalato l’occupazione dell’ex residence Eucalipto, sull’Aurelia Nord. Un edificio in procinto di essere destinato a poliambulatorio pubblico.

Giunti sul posto, gli agenti avrebbero constatato l’effettiva forzatura del cancello d’ingresso e la presenza di una decina di persone nel giardino del residence. Davanti al cancello due furgoni, posti per impedire l’accesso alla struttura, con esposti due striscioni con le scritte “Occupazione” e “Comitato cittadino per Santa Marinella”.

La polizia avrebbe quindi iniziato una breve opera di mediazione per convincere gli occupanti ad abbandonare il residence.

In totale, conclude la nota del commissariato civitavecchiese, sono state identificate 11 persone (7 occupanti e 4 mentre erano in procinto di entrare), che saranno denunciate per invasione di fondi.

Condividi la notizia:











7 novembre, 2020