Oggi 29mila 907 nuovi casi e 208 morti

Coronavirus - Ministero salute - Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2mila 954 guariti - In aumento le terapie intensive (+96)

Roma – Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 29mila 907 nuovi casi di Covid-19 (ieri erano stati 31mila 758), 208 morti (ieri 297) e 2mila 954 guariti. I dati sono quelli diffusi dal ministero della Salute. Lieve calo quindi per i nuovi casi e per i decessi.

I contagi totali, da inizio pandemia a oggi, superano quota 700mila. Per la precisione sono 709mila 335.

In totale le persone che non sono riuscite a sconfiggere il Coronavirus sono 38mila 826.

I negativizzati totali sono invece 292mila 380.

L’incremento degli attuali positivi segna un +26mila 743 unità. Questo numero porta il totale degli attualmente positivi a quota 378mila 129.

Di questi 1939 sono in terapia intensiva. Quindi nel reparto ci sono 96 pazienti in più rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 357mila 288 persone. I ricoverati con sintomi sono 18mila 902, con un incremento di 936 rispetto a ieri.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 183mila 457, ovvero 32mila 429 in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività è intorno al 16% (precisamente 16,3%) e questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 16 sono risultati positivi.

La regione più colpita è la Lombardia (+8mila 607 nuovi casi).

