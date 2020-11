Oggi 37mila 809 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore

Coronavirus - Ministero della Salute Record per i tamponi, 234mila 245 (14mila 361 più di ieri) - In terapia intensiva 124 pazienti in più rispetto a ieri

Condividi la notizia:











Roma – La curva dei contagi di Covid-19 continua a crescere in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 37mila 809 nuovi casi, contro i 34mila 505 di ieri. Purtroppo, quello di oggi fa registrare un record negativo, mai così tanti casi in 24 ore. Il totale dei contagi sale così a quota 862mila 681. I dati sono quelli del bollettino del ministero della Salute.

Record per i tamponi, 234mila 245 (14mila 361 più di ieri, quando erano stati 219mila 884). Il rapporto positivi/tamponi sale al 16,14% contro il 15,69% di 24 ore fa.

Il dato sui deceduti delle ultime 24 ore è sostanzialmente in linea con quello di ieri. Oggi sono 446 le persone che non sono riuscite a sconfiggere il Coronavirus, ieri erano state 445.

Il totale dei decessi è di 40mila 638.

Il numero dei guariti conforta. Nelle ultime 24 ore è di 10mila 586 unità. Il totale dei negativizzati, da inizio pandemia a oggi, è così di 322mila 925.

L’incremento degli attuali positivi segna un + 26mila 770 e porta il totale degli attualmente positivi a 499mila 118.

In aumento le terapie intensive. Nelle ultime 24 ore in reparto ci sono 124 pazienti in più, per un totale di 2mila 515.

In isolamento domiciliare ci sono 472mila 598 persone e i ricoverati con sintomi sono 24mila 005 (+749 rispetto a ieri).

La regione con più casi resta la Lombardia, ancora in aumento, che sfiora i 10mila contagi giornalieri (+9mila 934), seguita da Piemonte (+4mila 878), Campania (+4mila 508), Veneto (3mila 297), Lazio (2mila 699) e Toscana (2mila 592).

Coronavirus – Il bollettino del ministero della salute del 6 novembre

Condividi la notizia:











6 novembre, 2020