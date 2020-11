Oggi 827 morti, in calo le terapie intensive e i ricoveri

Coronavirus - Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore 28mila 352 nuovi casi e 35mila 467 negativizzati

Condividi la notizia:











Roma – I Italia da inizio pandemia a oggi almeno 1milione 538mila 217 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. I dati sono quelli del bollettino del ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Coronavirus sono 28mila 352 (ieri erano stati 29mila 003).

I decessi odierni sono 827, un numero tristemente ancora molto alto (ieri erano stati 822). Il totale delle persone che non è riuscito a sconfiggere il virus sale così a 53mila 677.

Le persone guarite o dimesse complessivamente sono 696mila 647, con un incremento nelle ultime 24 ore di 35mila 467 negativizzati.

Gli attuali positivi risultano essere in totale 787mila 893, pari a -7mila 952 rispetto a ieri. La flessione degli attuali positivi è un’indicazione incoraggiante perché vuol dire che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi positivi.

I tamponi sono stati 222mila 803, ovvero 9mila 908 in meno rispetto a ieri quando erano stati 232mila 711.

Il tasso di positività è intorno al 13% (di preciso 12,7%). Questo vuol dire che su 100 tamponi eseguiti quasi 13 sono risultati positivi. Ieri era di circa il 12% (di preciso 12,5%).

Diminuiscono di 64 unità le terapie intensive (3mila 782 in tutto), mentre sono 354 in meno le persone ricoverate con sintomi (33mila 684 in totale).

In isolamento domiciliare ci sono 750mila 427 persone.

La Lombardia si conferma la regione più colpita dalla pandemia con 5mila 389 nuovi casi su 40mila 931 tamponi e altri 181 decessi. In Veneto i nuovi positivi sono stati 3mila 418, seguono Piemonte (+3mila 149), Campania (+2mila 924), il Lazio (+2mila 276), l’Emilia Romagna (+2mila 165), e la Puglia (+1737).

Per quanto riguarda le regioni nel bollettino sono riportate anche alcune precisazioni. La Basilicata comunica che da un ricalcolo dei casi positivi del 26 novembre, sono stati detratti 9 casi erroneamente conteggiati. L’Emilia Romagna precisa che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso Covid-19. L’Abruzzo comunica che un caso positivo dei giorni precedenti è in corso di definizione.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 27 novembre

Condividi la notizia:











27 novembre, 2020