Più di 4mila contagi nelle ultime 24 ore, da oggi la Croazia entra in lockdown parziale

Zagabria - Il primo ministro Andrej Plenković: "Siamo costretti a introdurre ulteriori restrizioni alla vita sociale e alle attività economiche nel tentativo di frenare la diffusione dell'epidemia"

Zagabria – (e.v.) La curva epidemiologica continua progressivamente a salire e la Crozia è costretta a introdurre nuove misure restrittive. Da oggi, infatti, il paese è in lockdown parziale.

Come mostrano i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, dall’inizio della pandemia in Croazia, che ha una popolazione di 4 milioni abitanti, si sono registrati oltre 115mila casi e più di 1500 vittime. L’emergenza sanitaria da Covid-19 nel paese balcanico ha avuto un andamento diverso dalla maggior parte dei paesi europei. La Croazia, infatti, non sembra aver avuto una prima ondata a primavera e una seconda al termine dell’estate, ma piuttosto un unico massiccio aumento dei contagi iniziato a metà ottobre.

I dati Covid-19 in Croazia diffusi dall’Organizzazione mondiale della sanità

In primavera il governo croato aveva risposto all’emergenza sanitaria imponendo delle misure molto rigide per arginare i contagi, che non hanno infatti mai superato la soglia delle 100 unità giornaliere fino al mese di luglio, quando la situazione era comunque sotto controllo. Il numero dei postivi ha però cominciato a salire verso la metà di agosto, tanto che il 12 di quel mese il ministro italiano della salute Roberto Speranza aveva firmato un’ordinanza che prevedeva tamponi obbligatori per chi rientrava in Italia da alcuni paesi esteri tra cui la Croazia.

Poi i contagi sono saliti repentinamente a metà ottobre, quando per la prima volta la Croazia ha superato i mille contagi giornalieri. Il 17 di quel mese, infatti, il paese ha avuto 1131 nuovi positivi. Da lì la curva epidemiologica è aumentata costantemente e ieri si sono registrati più di 4mila contagi. Secondo i dati ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità, nell’ultima settimana i contagi sono aumentati del 21 per cento.

La situazione sanitaria richiede dunque l’introduzione di nuove misure restrittive. “Purtroppo siamo costretti a introdurre ulteriori restrizioni alla vita sociale e alle attività economiche nel tentativo di frenare la diffusione dell’epidemia”, ha affermato in conferenza stampa il primo ministro croato Andrej Plenković.

Da oggi, quindi, la Croazia entra in un parziale lockdown. Le nuove misure prevedono la chiusura di bar, ristoranti, palestre e varie attività ricreative. Sono vietate le feste di nozze, mentre i funerali potranno svolgersi con un massimo di 25 partecipanti e senza contatto fisico. Il limite massimo di 25 partecipanti è previsto anche per le attività sociali e culturali. I mezzi pubblici potranno accogliere passeggeri pari al 40 per cento della capienza massima, mentre a scuole e università è stata consigliata la didattica a distanza. Rimarranno invece aperti teatri, cinema, centri commerciali, parrucchieri, estetisti e piccoli artigiani. Le nuove misure resteranno in vigore fino al 21 dicembre.

28 novembre, 2020