Oggi quasi 38mila casi e altri 630 morti, ma rallentano i ricoveri

Roma – Sono 37mila 978 i nuovi casi di Coronavirus accertati oggi in Italia, il secondo dato giornaliero più alto di sempre. Il bollettino del ministero della Salute aggiorna a 1milione 66mila 401 il totale dei positivi registrati da inizio pandemia.

Continua a salire il dato relativo ai decessi, che oggi sono 630, per un totale di 43mila 589.

Una parziale buona notizia arriva dal rallentamento della crescita dei ricoveri in ospedale. In terapia intensiva ci sono 3170 persone (+89 rispetto a ieri), mentre i ricoverati con sintomi meno gravi sono 29mila 873 (+429, in sensibile diminuzione rispetto al trend delle ultime settimane).

Aumentano rispetto a ieri anche i guariti, oggi 15mila 645 (ieri erano poco più di 9mila), per un totale di 387mila 758.

Gli attualmente positivi in totale sono 635mila 054, in crescita di 21mila 696 unità. Di questi, gli asintomatici o paucisintomatici sono 602mila 011, pari al 94,8% del totale.

I tamponi effettuati oggi sono 234mila 672. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati si attesta quindi al 16,2%.

Per quanto riguarda la diffusione a livello regionale, il virus continua a circolare soprattutto in Lombardia, dove i nuovi casi sono 9291 su quasi 43mila tamponi. Il Piemonte ne registra 4787 e la Campania 4065, rispettivamente con 25mila e 24mila tamponi effettuati. Nelle altre due regioni rosse, la Calabria e la Valle d’Aosta oggi contano rispettivamente 426 casi su 3313 tamponi e 167 casi su 650 tamponi.

12 novembre, 2020