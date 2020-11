Un morto a Corchiano, 10 positivi a Civita Castellana

Coronavirus - L'uomo era ricoverato a Belcolle

Condividi la notizia:











Viterbo – Coronavirus, oggi un morto a Corchiano. A darne notizia è l’amministrazione comunale, dopo avere ricevuto l’informazione dalla Asl.

Si tratta di un 85enne: “positivo al Covid-19 e già da molti giorni ricoverato all’ospedale di Belcolle”.

L’uomo viveva a Ronciglione. A nome di tutta la comunità di Corchiano – scrivono dall’amministrazione comunale – esprimiamo ai suoi familiari le più sentite condoglianze e un caloroso abbraccio in questo momento di dolore.

Purtroppo questa è la dimostrazione di quanto questo maledetto virus possa far male. E ciò ci deve far riflettere su quanto sono fondamentali i nostri comportamenti quotidiani, prima per noi stessi e poi per la collettività.

Oggi abbiamo ricevuto comunicazione anche di un’altra persona positiva e di un nuovo guarito”.

Sono invece dieci i positivi oggi a Civita Castellana, mentre due quelli a Fabrica di Roma.

Condividi la notizia:











8 novembre, 2020