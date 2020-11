Oggi il vertice governo-regioni, sul tavolo i parametri per stabilire le zone di rischio

Roma - L’esecutivo sembra orientato a confermare i criteri attuali per la suddivisione in fasce dell’Italia

Condividi la notizia:











Roma – E’ in programma per oggi pomeriggio, alle 16, il nuovo vertice governo-regioni. Sul tavolo la discussione sui parametri previsti per stabilire le zone di rischio Coronavirus. Gialla, arancione e rossa, quella che comporta maggiori restrizioni. Occhi puntati anche sulle misure previste per le prossime settimane, in vista di un provvedimento che riguarderà il Natale.

Il vertice è stato convocato dal ministro per le autonomie Francesco Boccia e parteciperanno anche l’Istituto superiore della sanità e il ministro della Salute.

Sono 21 i parametri che ora determinano la classificazione delle regioni in zone rosse, arancioni o gialle. “Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull’effettivo livello di rischio dei territori” ha chiarito il premier Giuseppe Conte. I criteri non dovrebbero dunque subire modificazioni, così come avevano chiesto gli stessi governatori in una conferenza delle regioni, chiedendo un incontro urgente con il governo. Il confronto ci sarà ma è lo stesso Boccia a spiegare che “non bisogna politicizzare i parametri perché sarebbe un errore renderli discrezionali senza il conforto della comunità scientifica”.

Condividi la notizia:











19 novembre, 2020