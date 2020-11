“Oltre il silenzio: voci a confronto”: maratona di Fdi contro la violenza di genere

Viterbo - Dalle 18 sui canali social del partito, interventi di avvocati, psicologi, esperti, associazioni e centri che gestiscono il percorso di chi ha subito abusi

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – “Oltre il silenzio: voci a confronto”: il dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia celebra la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con una maratona oratoria e artistica, che sarà trasmessa dalle 18 sui canali social del partito, con interventi di avvocati, psicologi, esperti, associazioni e centri che gestiscono il percorso di chi ha subito abusi.

“Il nostro è un no deciso a qualsiasi forma di violenza, verso i pregiudizi che ancora rimangono nel contrastarla e contro ogni strumentalizzazione ideologica.

Questa maratona non vuole essere solo la riflessione di una giornata “dedicata”, ma il punto di ripartenza dopo un anno di lavoro sul campo, dopo un anno di ascolto, di aiuto e di impegno per iniziare ancora nuovi percorsi.

Il Dipartimento è, infatti, in costante movimento, sempre pronto ad ascoltare difficoltà e paure di tutte le vittime ogni giorno, per mantenere sempre vivo il dibattito sulla centralità e la dignità del concetto di “persona”.

La maratona di oggi, ricca di interventi, proposte e testimonianze, vuole dare voce a chi non ne ha più o a chi fatica ad esprimere il dolore della Violenza, a chi riesce solo a sussurrare per la paura, a chi deve trovare il coraggio per denunciare.

L’ invito è quindi quello di ascoltare ogni spunto che viene proposto, perché tutti possano condividere, partecipare ed essere spinti ogni giorno ad andare oltre il silenzio.

Serenella Bovi

Responsabile Dipartimento Tutela Vittime – Viterbo

25 novembre, 2020