Oltre un milione e mezzo di casi da inizio pandemia, ma scendono i ricoveri in ospedale

Coronavirus - Ministero della Salute - Sono 29mila i nuovi positivi registrati oggi e 822 i morti - Calano sia i pazienti in terapia intensiva che quelli con sintomi meno gravi

Condividi la notizia:











Roma – Sono 29mila 003 i nuovi casi di Coronavirus censiti oggi in Italia. Lo dice il bollettino giornaliero del ministero della Salute di aggiornamento sulla pandemia, che certifica anche altri 822 decessi. La buona notizia arriva dal numero dei ricoveri in ospedale, che calano sia per quanto riguarda le terapie intensive che gli ospedalizzati con sintomi meno gravi.

Il totale dei casi registrati da inizio pandemia si aggiorna a 1milione 509mila, mentre quello dei morti arriva a 52mila 850.

Con 24mila 031 contagiati dichiarati guariti (totale 661mila 180), il saldo degli attualmente positivi di oggi vede una risalita di 4148 unità, per un totale di 795mila 845. Ma tra questi è in discesa sia il numero dei ricoverati in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri, pari a 3846) che quello degli ospedalizzati con sintomi meno gravi (- 275, per un totale di 34mila 038).

Gli altri 757mila 961, pari al 95,24% del totale degli attualmente positivi, sono in isolamento domiciliare, asintomatici o con sintomi lievi.

I tamponi effettuati oggi sono 232mila 711. Il rapporto positivi-tamponi è al 12,46%, in rialzo rispetto all’11,24% di ieri.

Con 5697 nuovi casi, la Lombardia è sempre la regione con l’incremento più alto di contagi giornalieri. Il Veneto ne conta 3980 e la Campania 3008.

Coronavirus – Il bollettino del ministero della Salute del 26 novembre

Condividi la notizia:











26 novembre, 2020