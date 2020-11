Valentano - Venerdì 13 novembre dalle 17

Valentano – Riceviamo e pubblichiamo – Omaggio a Luis Sepulveda.

Gianni Abbate, per il progetto “Open space open mind 2” del sistema bibliotecario del lago di Bolsena, per la biblioteca di Valentano presenta online sul podcast del Teatro null venerdì 13 dalle 17, un omaggio a Luis Sepulveda.

E’ stato un’incredibile voce, sospesa tra l’America latina a cui apparteneva e l’Europa dove si era rifugiato, si è spento in aprile a 70 anni in un ospedale di Oviedo Spagna. Il Covid-19 non lo ha risparmiato, era l’ultimo dei combattenti.

Esule politico, guerrigliero, ecologista, viaggiatore dal passo ostinato e contrario, esordì con un racconto bollato come pornografia, dal preside del suo liceo a Santiago del Cile.

Appuntamento con “Omaggio a Sepulveda” da venerdì 13 alle 17 sul podcast del Teatro Null.

Teatro Null

11 novembre, 2020