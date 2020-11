Omicidio Cerciello, il carabiniere che bendò l’accusato: “Volevo solo calmarlo”

Roma - Fabio Manganaro è indagato per aver adottato una misura di rigore non consentita dalla legge

Roma – “Volevo calmare Natale, per questo l’ho bendato”. Queste le parole pronunciate da Fabio Manganaro, il carabiniere indagato e sospeso dal servizio per aver bendato l’assassino del brigadiere Mario Cerciello, Natale Hjorth.

Hjorth è accusato insieme a Finnegan Lee Elder dell’omicidio de brigadiere.

Poco dopo l’accaduto, quella notte del 26 luglio 2019, Natale è stato portato nella caserma dei carabinieri ed è lì che è avvenuto il bendaggio.

“Non avevo mai bendato un fermato ma in quel contesto lo feci per preservare l’indagine e per l’incolumità del soggetto. Il bendaggio – ha spiegato il carabiniere indagato – durò 10 minuti scarsi”.

Oggi ancora fuori servizio, Manganaro è indagato per aver adottato una misura di rigore non consentita dalla legge.

10 novembre, 2020