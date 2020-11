“Online l’avviso pubblico a sostegno dei nuclei familiari numerosi”

Viterbo - L'assessora ai servizi sociali Antonella Sberna: "Le domande vanno presentate entro le 12 del 10 dicembre"

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La famiglia in crescita, online l’avviso pubblico per la richiesta di un sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi. A darne notizia è l’assessora ai servizi sociali Antonella Sberna.

Le domande potranno essere presentate entro le 12 del prossimo 10 dicembre, con le modalità indicate nell’avviso.

Sono ammissibili al contributo i nuclei familiari residenti nel comune di Viterbo, con tre o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni e con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) ordinario non superiore a 8mila 500 euro all’atto della presentazione della domanda.

Per i nuclei familiari che risulteranno ammessi al beneficio, verrà erogato un contributo una tantum per l’anno 2020 di 300 euro.

“L’amministrazione comunale riconosce la centralità della famiglia quale elemento di sviluppo e risorsa per l’intera collettività – ha sottolineato l’assessora Sberna -. E questa misura rientra tra gli interventi a supporto dei nuclei familiari numerosi”.

E ancora. “Un’iniziativa – ha aggiunto l’assessora – pensata già all’inizio dell’anno, la cui concretizzazione è stata resa possibile con l’approvazione del bilancio. Un avviso pubblico pensato per andare a integrare servizi rivolti a famiglie con oltre tre figli. Questa misura serve per sostenere i nuclei familiari anche dopo il compimento della maggiore età dei figli, soprattutto in un anno come questo”.

“Inoltre – conclude Sberna – possiamo constatare che i ragazzi giovani permangono all’interno della famiglia ben oltre il diciottesimo anno di età. Un contributo che può servire per sostenere alcuni costi che le famiglie devono affrontare per gli studi dei propri figli, oppure per altre attività di formazione, per spese riguardanti la salute, o l’acquisto di generi di prima necessità. È il primo anno che proponiamo questa misura e ci auguriamo venga apprezzata, così da riproporla anche il prossimo anno”.

La versione integrale dell’avviso è consultabile sul sito del comune di Viterbo alla sezione Settori e uffici, V settore, avvisi pubblici.

