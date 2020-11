Operatrice scolastica positiva, chiusa l’infanzia di Falerii

Coronavirus - Oggi a Fabrica di Roma quattro guarigioni e nessun nuovo caso

Fabrica di Roma – Coronavirus, chiusa la scuola dell’infanzia di Falerii Novi. Il sindaco Mario Scarnati: “Un’operatrice scolastica è risultata positiva al tampone antigenico”.

Per la materna della frazione di Fabrica di Roma il provvedimento è scattato ieri, martedì 24 novembre. “Ordino – ha annunciato il primo cittadino – la chiusura delle tre classi della scuola dell’infanzia di Falerii Novi, in via cautelativa, con effetto immediato. Un’operatrice scolastica è risultata positiva al tampone antigenico”.

L’esito dovrà essere confermato o meno dal test molecolare. “Restiamo in attesa – conclude Scarnati – delle decisioni della Asl. Per sicurezza, consiglio di tenere i bambini dell’infanzia in quarantena”.

A Fabrica di Roma sono 70 gli attualmente positivi. Ieri è stato accertato il contagio di un 23enne e cinque guarigioni. Mentre oggi, mercoledì 25 novembre, le negativizzazioni sono state quattro e non è stata registrata nessuna nuova infezione.

25 novembre, 2020