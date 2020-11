Ordine dei medici di Viterbo, Antonio Maria Lanzetti presidente per il quadriennio 2021-2024

Salute - Per la commissione albo odontoiatri il presidente è Mauro Rocchetti

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – All’esito delle elezioni per il rinnovo delle cariche ordinistiche per il quadriennio 2021-2024, in seconda convocazione, sono risultati eletti (in ordine di preferenze, in caso di parità in ordine alfabetico) per l’albo medici: Antonio Maria Lanzetti, Stefano Innocenzi, Alberto Chiovelli, Enrico Zonghi, Mario Natili, Sandro Marenzoni, Mario Gobattoni, Roberta Ramicone, Gianluca Santoboni, Luigi Galli, Simone Meschini, Vanda Peruzzi, Giovanna Tarquini, Ilaria Bronco ed Enzo Ubaldi.

Per la commissione albo odontoiatri: Mauro Rocchetti (eletto consigliere nel consiglio direttivo), Stefano Pesaresi (eletto consigliere nel consiglio direttivo), Marco Mecali, Domenico Parroccini e Federica Papacchini. Per il collegio revisori dei conti: Ettore Bonarrigo, Domenico Caresta e Miriam Galletti (membro supplente).

Il 9 novembre, nell’ambito del primo consiglio direttivo presieduto dal consigliere anziano, Sandro Marenzoni, sono state distribuite le cariche ordinistiche nel seguente modo: presidente Antonio Maria Lanzetti, vicepresidente Alberto Chiovelli, segretario Roberta Ramicone, tesoriere Stefano Pesaresi. Per la commissione albo odontoiatri: presidente Mauro Rocchetti, vicepresidente Federica Papacchini.

