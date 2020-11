Orietta Berti positiva al covid, “Sono sempre stata attentissima”

Roma - L'annuncio su Instagram - "Sono a casa e sono sotto controllo medico"

Roma – Orietta Berti positiva al Covid.

Ad annunciarlo su Instagram la stessa cantante emiliana, 77 anni, che ha lanciato un appello: “Care amiche e cari amici – ha scritto Orietta Berti – desidero condividere con voi che ieri dopo un nuovo tampone di controllo sono risultata positiva al covid19. Sono a casa e sono sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e mi raccomando state attenti: indossate la mascherina, mantenete le distanze, lavare spesso le mani”.

“Non ho proprio idea di come io possa averlo contratto – ha spiegato poi, come riferisce il Resto del Carlino -. Sono sempre stata attentissima a rispettare tutti i protocolli. Ho sempre indossato la mascherina e tenuto le distanze che occorrono. Avevo fatto tamponi e sierologici. Nel corso dei mesi, il lavoro mi ha dato l’energia per andare avanti, con tutte le precauzioni. Scoprire questa positività è stata proprio una doccia fredda. Sia io che la mia famiglia, ci siamo barricati in casa e siamo sotto controllo medico”.

30 novembre, 2020