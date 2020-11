“Pandemia, nel governo la confusione regna sovrana…”

Politica - Interviene il deputato di FdI Mauro Rotelli

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Il ministro Speranza, a seguito della richiesta delle opposizioni, è intervenuto ieri alla Camera per un’informativa urgente sui dati e i criteri seguiti per la collocazione delle regioni nelle aree, rossa, arancione o gialla.



Ora che il potere pubblico incide così pesantemente sulla nostra libertà, c’è un solo modo per combattere l’incertezza: la trasparenza.



Quella sui dati, per prima cosa, necessaria ad un’interpretazione dei provvedimenti che li renda chiari e condivisibili.



Nessuno deve e può minimizzare la pandemia e la gravità della stessa ma, se il governo vuole che disposizioni spesso incomprensibili ed in contrasto tra loro possano essere rispettate, deve rispettare i cittadini.



Se mi chiedi di essere responsabile, devo capire fino in fondo cosa mi stai chiedendo e per quali ragioni, invece al governo la confusione regna sovrana.

Prova ne sono i ricorrenti dpcm che si susseguono, senza soluzione di continuità, a breve distanza l’uno dall’altro.

Basta con lo scaricabarile tra governo e Regioni e tra Regioni di diverso colore spesso confinanti: i cittadini che hanno sempre dimostrato spirito di responsabilità non meritano questa pericolosa improvvisazione.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia

7 novembre, 2020