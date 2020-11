“Una parte dei soldi per le luminarie natalizie li avrei dati ai commercianti…”

Montalto di Castro - Il consigliere comunale Quinto Mazzoni a sostegno della categoria

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pibblichiamo – Mi ritrovo sempre più spesso a parlare con i commercianti del nostro territorio. Tutti, purtroppo, lamentano un calo di lavoro importante.

La gente non esce e se non esce non spende.

Purtroppo, di quanto accade, abbiamo tutti una parte di responsabilità, dal governo centrale, regionale al comunale, a noi, semplici cittadini, e non è un puntare il dito, ma una onesta presa di coscienza.

Sono dispiaciuto e amareggiato, ho visto la determinazione 244 del 17 11 2020 , emessa per le luminarie di Natale, per un importo di circa 47mila euro, ho visto il progetto, SOStienici, per un’importo di circa 10mila euro, ed ho dovuto costatare che è tutto importante e molto bello.

Di sicuro, infatti, quelle luminarie, in un momento così opaco, porteranno decoro e un po’ di spirito natalizio. Pubblicizzare le attività commerciali è importante, e condivido anche questo, ma oggi, data la limitata mobilità, la paura della pandemia, che ci tiene più al sicuro a casa ed incentiva il timore di spendere, con l’incertezza economica che ci si prospetta e la difficile consapevolezza dell’importanza di spendere soldi nei negozi del territorio ci deve far fare uno sforzo a tutti utilizzando gli acquisti online solo se necessario, solo quando non troviamo il prodotto nei nostri negozi.

Probabilmente, io, di quei circa 57mila euro li avrei utilizzati una parte mantenendo le iniziative in progetto e una parte per abbattere molti dei costi che le nostre attività devono onorare. Questo, a mio parere, sarebbe stato un aiuto concreto e immediato per gli imprenditori del nostro comune.

Sono sicuro che tutti i cittadini avrebbero capito e ringraziato l’amministrazione per aver scelto questa strada, comprendendo che lo spirito natalizio si sarebbe percepito in maggior misura, garantendo la tranquillità economica e donando una boccata di ossigeno a chi adesso ha il fiato corto.

Quinto Mazzoni

Consigliere comunale

Condividi la notizia:











20 novembre, 2020