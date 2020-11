Parte la campagna di tesseramento del Pd

Viterbo - Le iscrizioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di contenimento del virus Covid 19

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Questo invito è rivolto a tutti gli elettori del Partito democratico e a chiunque creda che, anche in questo momento così difficile, si possa tornare a progettare insieme un futuro migliore.

La campagna di tesseramento del Partito democratico va in questa direzione: se da soli si va più veloci, insieme si va più lontano ed è, crediamo noi, di un progetto coraggioso che guardi al domani, ciò di cui ha bisogno la nostra città.

Vogliamo continuare a sognare e a costruire il nostro futuro insieme a chi vive già la straordinaria comunità del Pd e con chi da domani vorrà entrare a far parte di un partito fatto di persone. “Non per l’io, ma per il Noi”, non è retorica.

Sì perché oggi Viterbo, come il resto d’Italia, ha bisogno di sentirsi e di essere comunità. Una comunità che, unita e solidale, lavori insieme con passione, idee e determinazione.

Iscriversi al Pd non significa semplicemente aderire ad un partito, ma prenderne parte. Significa scegliere un’idea di società nella quale si riparta per ricostruire la nostra città insieme, non lasciando indietro nessuno. Per questo non crediamo alla cultura dell’io, ma a quella del noi.

Viterbo deve tornare a splendere e insieme abbiamo l’occasione per farla risorgere. Cambiare questa città è possibile, ma per farlo dobbiamo essere in tanti. Mettiti in gioco insieme a noi, ti aspettiamo.

Le iscrizioni saranno effettuate nel rispetto delle norme di contenimento del virus Covid 19, pertanto invitiamo a contattarci per informazioni sulle modalità di iscrizione, o per prendere un appuntamento con le seguenti modalità:

– Telefono (anche whatsapp) 3209541438

– posta elettronica circolounicopdviterbo@federazionepdviterbo.it

– sito internet pdviterbo.it nella sezione “Iscriviti”

– pagina facebook CircoloUnicoViterbo

Circolo unico Pd Viterbo

Condividi la notizia:











22 novembre, 2020