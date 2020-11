“Parte la raccolta di cibo e beni di prima necessità per le famiglie bisognose”

Montalto di Castro - Il circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana annuncia l'iniziativa

Condividi la notizia:











Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Parte la raccolta di cibo e beni di prima necessità, da distribuire a tutte le famiglie che ne abbiano bisogno.

Questo Natale sarà meno freddo e le credenze di tutti un po’ meno vuote.

Purtroppo, prima del virus, che ci ha stravolto le vite, già alcune famiglie necessitavano di un aiuto semplice ma concreto, una situazione delicata e difficile che lo scorso lockdown e le conseguenze dello stesso hanno aggravato nella necessità e nel numero di famiglie in difficoltà.

Noi non vogliamo lasciare solo nessuno, per questo abbiamo pensato di “resistere insieme”.

Potrete donare presso la sezione del nostro circolo, in via Umberto I il lunedì dalle 10 alle 12 ed il martedì dalle 18 alle 19, oppure, ci troverete davanti ai supermercati, vi comunicheremo noi dove ed in quali giornate. Basta poco, un piccolo gesto per chi può è un grande aiuto per chi sta tenendo duro a fatica, doniamo cibo e beni di prima necessità a chi in questo momento è meno fortunato.

Non restare indifferente, aderisci alla nostra iniziativa, in queste settimane “Resistiamo insieme”.

Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

Condividi la notizia:











29 novembre, 2020