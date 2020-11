Parte l’iniziativa “Addobbiamo l’albero insieme”

Vasanello - Invitata la cittadinanza a partecipare alla decorazione dell’albero che verrà posizionato in piazza

Vasanello – Riceviamo e pubblichiamo – Il comune di Vasanello lancia l’iniziativa “Addobbiamo l’albero insieme”.

In questo anno così difficile per tutti, dove siamo stati costretti a rinunciare alle nostre amate feste tradizionali abbiamo compreso davvero l’importanza che esse assumono nella nostra vita. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha deciso di costruire un progetto affinché la nostra comunità si senta più unita e vicina, specialmente nel periodo natalizio.

Abbiamo perciò pensato di invitare la cittadinanza a partecipare alla decorazione dell’albero di Natale che verrà posto, come sempre, nella nostra bellissima piazza.

Ognuno potrà preparare un addobbo personalizzato che verrà posizionato sull’albero: l’unico imperativo sarà di dare libero sfogo all’ immaginazione e alla creatività prediligendo l’utilizzo di materiale riciclabile.

Queste le sole indicazioni: gli addobbi dovranno essere corrispondenti alle forme che compongono gli oggetti tipici del Natale oppure alla simbologia di Vasanello, cercando di utilizzare materiali di riciclo come scatole di scarpe o fogli di giornale, escludendo plastica e derivati indifferenziati.

Si consiglia di fissare saldamente uno spago , evitando di creare oggetti troppo pesanti.

Le decorazioni potranno essere autografate con il nome o una breve dedica alla nostra comunità.

Ai bambini che parteciperanno verrà riconosciuto un piccolo ringraziamento da parte dell’amministrazione.

La consegna è prevista alla biblioteca comunale entro lunedì 7 dicembre, mentre martedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata, l’Albero di tutto il paese sarà decorato ed illuminato.

Comune di Vasanello

28 novembre, 2020