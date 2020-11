“Partito finalmente il concorso per psicologi, lo aspettavamo da 20 anni”

Salute - L'annuncio dell'assessore regionale Alessio D'Amato: "Rispettate tutte le procedure di sicurezza grazie al lavoro dell'Asl"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – “Mi segnalano che il concorso partito oggi per psicologi, che era atteso da 20 anni, si sta svolgendo in sicurezza e nel rispetto delle misure di prevenzione impartite dalla Asl Roma 2 che desidero ringraziare per l’impegno organizzativo messo in atto. Rivolgo un augurio a tutti i partecipanti auspicando un esito positivo.

Il sistema sanitario del Lazio è da venti anni che non svolge un concorso per psicologi. Una figura professionale importante per rafforzare la rete territoriale in un momento di contrasto alla pandemia che genera ansia e paure. Voglio ringraziare anche tutti i partecipanti che stanno dimostrando grande responsabilità nel rispettare le indicazioni impartite dal dipartimento di prevenzione della Asl.

Questa è la migliore risposta a chi chiedeva di sospendere la procedura concorsuale”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato.

19 novembre, 2020