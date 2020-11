“Il Pd raccoglie cibo e coperte per cani e l’amministrazione manda controlli”

Montalto di Castro - Il circolo locale ringrazia chi ha donato... e anche la maggioranza

Montalto di Castro – Riceviamo e pubblichiamo – Una vecchia coperte per te un caldo inverno per lui raccoglie l’affetto di tanti.

Un’iniziativa per tutti gli amici a quattro zampe che non hanno una famiglia e vivono, purtroppo senza l’affetto di un padrone nei canili o, nel caso dei gattini, in piccole colonie, tra un quartiere e l’altro del nostro territorio.

Si è conclusa ieri la raccolta di coperte, cibo, ciotole, e tanto altro, che tante persone del nostro paese hanno deciso di donare per riscaldare l’inverno di questi impagabili amici dell’uomo.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere proficua questa donazione, che vedrà distribuiti i materiali donati verso vari centri, ognuno dei quali riceverà quello di cui ha maggior bisogno.

Un ringraziamento speciale, inoltre, va all’amministrazione comunale che, domenica mattina, davanti a tanta gente è riuscita a dare il meglio di sé.

Un vigile mandato dal comando, sotto le direttive della nostra maggioranza, ha deciso di chiedere le generalità dei volontari, senza una motivazione espressa, ha poi fatto rimuovere un tavolino di plastica, delle dimensioni di un metro quadro, e tre sedie. Così i volontari, in piedi, hanno dovuto barbaramente poggiare a terra tutto il materiale regalato, a sfregio degli stessi donatori.

Tuttavia, la saga prevedeva anche l’arrivo dei carabinieri, dopo il sopralluogo dei quali è finita la farsa ostacolativa della mutevole maggioranza, che con i suoi ripetuti simili gesti ci sprona sempre di più a fare, e soprattutto a fare meglio.

Grazie ancora a tutti. L’inverno, stavolta, sarà più caldo.

Il Circolo Pd di Montalto di Castro e Pescia Romana

10 novembre, 2020