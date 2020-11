Peggiorano le condizioni di salute di Carlo Conti, ora è ricoverato in ospedale

Firenze - La scorsa settimana il presentatore della Rai era risultato positivo al Coronavirus - Il suo ufficio stampa: “Seguito dai medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv"

Firenze – Carlo Conti è stato ricoverato all’ospedale di Careggi, nei pressi di Firenze. La scorsa settimana il presentatore della Rai era risultato positivo al Coronavirus.

Secondo quanto riferisce Repubblica, le condizioni di salute del conduttore televisivo sarebbero peggiorate e “sono state giudicate non più compatibili con l’isolamento a casa”. Sebbene le sue condizioni non siano gravi, “nelle ultime ore i sintomi del virus hanno consigliato il ricovero in ospedale”.

Il suo ufficio stampa ha poi chiarito: “Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv”.

La puntata del programma “Tale e quale show”, che era guidato da Carlo Conti, questa sera sarà condotto da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Ma tra tutte le medicine questo biglietto è la più potente” aveva scritto su Instagram il conduttore, mostrando il messaggio di pronta guarigione lasciatogli dalla moglie e dal figlio.

6 novembre, 2020