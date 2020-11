Pennsylvania, respinto il ricorso di Trump sui risultati del voto presidenziale

Washington - Il giudice della Corte suprema Stephanos Bibas: “Definire un'elezione scorretta non la rende tale”

Harrisburg – Il ricorso presentato da Donald Trump in Pennsylvania è stato respinto.

Il presidente uscente Donald Trump aveva presentato ricorso in merito ai risultati elettorali in Pennsylvania, che vedevano Joe Biden vincitore, denunciando brogli e irregolarità. Il ricorso è stato respinto in appello, che è andato a confermare il verdetto del tribunale di primo grado.

“Definire un’elezione scorretta non la rende tale. Le critiche – ha spiegato il giudice della Corte suprema Stephanos Bibas – richiedono accuse specifiche e poi prove. E qui non abbiamo né le une né le altre”.

Jenna Ellis, legale di Trump, denuncia una “continua copertura delle accuse di frodi diffuse”.

29 novembre, 2020